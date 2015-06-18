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    В посольстве Турции в Азербайджане открыта книга соболезнований

    В связи с трауром в посольстве будет также приспущен флаг Турции

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В связи с кончиной 9-го президента Турции Сулеймана Демиреля в посольстве этой страны в Азербайджане  открыта книга соболезнований.

    Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

    Согласно информации, книга  открыта с 10 часов утра и каждый желающий может оставить свои соболезнования в книге. 

    Также в связи с трауром в посольстве будет приспущен флаг Турции.

    Сулейман Демирель  являлся президентом Турции с 1993 по 2000 гг.. Он скончался 17 июня в больнице в Анкаре в возрасте 91 года. 

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