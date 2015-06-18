В посольстве Турции в Азербайджане открыта книга соболезнований

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В связи с кончиной 9-го президента Турции Сулеймана Демиреля в посольстве этой страны в Азербайджане открыта книга соболезнований.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

Согласно информации, книга открыта с 10 часов утра и каждый желающий может оставить свои соболезнования в книге.

Также в связи с трауром в посольстве будет приспущен флаг Турции.

Сулейман Демирель являлся президентом Турции с 1993 по 2000 гг.. Он скончался 17 июня в больнице в Анкаре в возрасте 91 года.