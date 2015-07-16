В посольстве Румынии состоялся круглый стол "Проект по очистке территории Джейранчель: текущая ситуация и перспективы"

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В посольстве Румынии в Азербайджане, выполняющем также роль координатора проектов НАТО в Азербайджане, состоялся круглый стол на тему "Проект по очистке территории Джейранчель: текущая ситуация и перспективы".

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, на мероприятии приняли участие главы, военные атташе и дипломаты посольств стран-членов НАТО и Японии в Баку, официальные лица Национального агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA).

Выступая на мероприятии, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану охарактеризовал партнерство между НАТО и Азербайджаном как стратегическое и успешно развивающееся. По его словам, проект Джейранчель является примером такого сотрудничества.

Далее представитель НАТО Дэвид Таундаун предоставил подробную информацию об этом проекте.

В свою очередь, менеджер по операциям ANAMA Самир Поладов рассказал о работе, предпринимаемой азербайджанской стороной по выполнению проекта Джейранчель и других проектов по разминированию территорий в стране.

Участники круглого стола позитивно оценили сотрудничество НАТО и Азербайджана и деятельность ANAMA.