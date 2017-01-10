В посольстве Ирана в Баку открыта книга соболезнований в связи с кончиной экс-президента Рафсанджани

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "Во время президентства Али Акбара Хашеми Рафсанджани, отношения Ирана с Азербайджаном сильно развились".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, открыв в посольстве книгу соболезнований в связи с кончиной экс-президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

По его словам, делегация из Азербайджана посетит Иран для того, чтобы выразить свои соболезнования: "Мы братские страны и всегда рядом друг с другом в тяжелые дни. Отношения Ирана с Азербайджаном постоянно развиваются".

Посол добавил, что покойный президент также старался, чтобы принести мир и стабильность в регион во время нагорно-карабахского конфликта.

А.Рафсанджани умер 8 января в одной из больниц Тегерана от сердечного приступа на 82 году жизни. Он был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.