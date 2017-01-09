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    В посольстве Ирана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований

    В связи с кончиной экс-президента в посольстве Ирана приспущен государственный флаг

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В посольстве Ирана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с кончиной экс-президента Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана, книга соболезнований будет открыта 10 и 11 января с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. 

    Кроме того, в связи с объявленным в Иране трехдневным трауром,  в посольстве этой страны в Баку приспущен государственный флаг.

    Также запланированы памятные мероприятия, посвященные памяти умершего президента.

    А.Рафсанджани умер 8 января в одной из больниц Тегерана от сердечного приступа на 82 году жизни. Он был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.

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