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    В посольстве и генконсульствах Турции в Азербайджане будет открыта книга соболезнований

    Книга соболезнований будет открыта в связи с терактом в Стамбуле 11 декабря

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве Турции в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с терактом, совершенным в Стамбуле 11 декабря.

    Как сообщили Report в посольстве Турции, книга соболезнований будет открыта 15 декабря с 14:00 до 18:00 и 16 декабря с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. 

    Книги соболезнований также откроются в генконсульствах Турции в Гяндже и Нахчыване.

    Напомним, что в результате теракта, совершенного возле стадиона футбольного клуба Бешикташ "Водафон-Арена" в Стамбуле, 44 человека погибли, 155 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация РПК. 

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