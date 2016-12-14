В посольстве и генконсульствах Турции в Азербайджане будет открыта книга соболезнований

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве Турции в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с терактом, совершенным в Стамбуле 11 декабря.

Как сообщили Report в посольстве Турции, книга соболезнований будет открыта 15 декабря с 14:00 до 18:00 и 16 декабря с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.

Книги соболезнований также откроются в генконсульствах Турции в Гяндже и Нахчыване.

Напомним, что в результате теракта, совершенного возле стадиона футбольного клуба Бешикташ "Водафон-Арена" в Стамбуле, 44 человека погибли, 155 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация РПК.