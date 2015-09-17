В посольстве Беларуси в Азербайджане будет открыт избирательный участок

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Беларуси в Азербайджане продолжается работа по подготовке к голосованию на президентских выборах.

Как сообщили Report в посольстве, в связи с президентскими выборами в Беларуси в дипмиссии будет открыт избирательный участок, который будет действовать в день голосования 11 октября с 8 часов утра до 8 часов вечера.

В посольстве отметили, что правом голоса обладают все граждане Беларуси, постоянно проживающие, а также временно находящиеся в Азербайджане.

Также было отмечено, что граждане Беларуси, которые не смогут принять участие в голосовании 11 октября, смогут досрочно проголосовать с 6 по 10 октября с 10 до 14 и 16 до 19 часов.

Отметим, что посольство Беларуси в Азербайджане располагается по адресу Наджафгулу Рафиева, 8.