Аурелии Григориу вручен Золотой Знак Почетного члена Международного альянса Азербайджан–Украина

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Республики Молдова в городе Кишинев, в посольстве Азербайджанской Республики в Республике Молдова состоялось вручение парламентскому адвокату (омбудсмену) Республики Молдова, госпоже Аурелии Григориу ордена Святого Равноапостольного князя Владимира Великого Украинской Православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) 3-й степени, а также Золотого Знака Почетного члена Международного альянса Азербайджан–Украина.

Как отмечает Report, госпожа Аурелия Григориу была удостоена этих наград за многолетнюю плодотворную деятельность по защите прав человека, территориальной целостности стран. Важно отметить, что награждение известной молдавской правозащитницы украинскими наградами происходит в то время, когда в самой Украине в парламент внесен проект постановления о признании надуманного "геноцида армян".

Орден Святого Равноапостольного князя Владимира Великого Аурелии Григориу от имени УПЦ КП вручил Епископ Восточной Молдовы и Фэлешть, епископ преосвященный Филарет. Золотой Знак Почетного члена был представлен председателем Международного альянса Азербайджан–Украина Э.Мамедовым.

На церемонии награждения присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Намик Алиев, глава Бюро межэтнических отношений Республики Молдова Елена Белякова, глава "Россотрудничества" в Молдове Валентин Рыбицкий, глава Русской общины Молдовы Людмила Лащенова, глава общины горских евреев Молдовы Александр Ханукаев, президент Конгресса азербайджанцев Молдовы Вюгар Новрузов, представители молдавской общественности, прессы, активисты азербайджанской диаспоры в Молдове.