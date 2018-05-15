 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В посольствах Палестины и Турции в Азербайджане приспущены государственные флаги

    Жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа накануне стали около 60 палестинцев, около 3 тысяч получили ранения

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В посольствах Палестины и Турции в Азербайджане приспущены государственные флаги в связи с многочисленными жертвам среди палестинцев во время событий в Газе, сообщает Report.

    Жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа накануне стали около 60 палестинцев, протестующих против открытия посольства США В Иерусалиме . Еще около 3 тысяч получили ранения.

    Напомним, в Турции и Палестине был объявлен трехдневный траур. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi