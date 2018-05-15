Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В посольствах Палестины и Турции в Азербайджане приспущены государственные флаги в связи с многочисленными жертвам среди палестинцев во время событий в Газе, сообщает Report.

Жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа накануне стали около 60 палестинцев, протестующих против открытия посольства США В Иерусалиме . Еще около 3 тысяч получили ранения.

Напомним, в Турции и Палестине был объявлен трехдневный траур.