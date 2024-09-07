В порту Актау обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Казахстана в сфере транспорта

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов встретился с председателем правления АО "Международный морской торговый порт Актау" Абаем Турикпенбаевым.

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов встретился с председателем правления АО "Международный морской торговый порт Актау" Абаем Турикпенбаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанской дипмиссии в Астане, в ходе встречи посол ознакомился с транспортно-логистическими и транзитными возможностями порта, а также с существующей инфраструктурой.

На встрече Абай Турикпенбаев предоставил подробную информацию о планах по дальнейшему увеличению потенциала морского порта в будущем.

Было подчеркнуто, что на фоне увеличения объемов грузов, перевозимых по Среднему коридору в последние годы, возросла важность порта как важного транспортного узла.

В ходе обсуждений была особо отмечена важность продолжения эффективного сотрудничества между соответствующими структурами Азербайджана и Казахстана.