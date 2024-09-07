В порту Актау обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Казахстана в сфере транспорта

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов встретился с председателем правления АО "Международный морской торговый порт Актау" Абаем Турикпенбаевым.
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На встрече Абай Турикпенбаев предоставил подробную информацию о планах по дальнейшему увеличению потенциала морского порта в будущем.
Было подчеркнуто, что на фоне увеличения объемов грузов, перевозимых по Среднему коридору в последние годы, возросла важность порта как важного транспортного узла.
В ходе обсуждений была особо отмечена важность продолжения эффективного сотрудничества между соответствующими структурами Азербайджана и Казахстана.