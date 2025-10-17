Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В Перу открылась фотовыставка "Открой для себя Азербайджан"

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 05:25
    В Перу открылась фотовыставка Открой для себя Азербайджан

    В столице Перу Лиме в одном из самых известных и посещаемых туристами районов города - Мирафлорес - в парке Кеннеди состоялось открытие фотовыставки "Открой для себя Азербайджан".

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Перу, в мероприятии приняли участие мэр района Мирафлорес Карлос Каналес Анчорена, член Парламентской группы дружбы Перу–Азербайджан, конгрессмен Корел Кира Алькарас Агиеро, представители дипломатического корпуса и другие официальные лица.

    Выступая на церемонии открытия, мэр Мирафлореса К. Каналес отметил значение выставки и подчеркнул, что эта инициатива внесет важный вклад в укрепление культурного диалога между Перу и Азербайджаном.

    От имени посла Азербайджанской Республики в Перу Маммада Талыбова представитель посольства Гюльтен Кавказлы-Новрузова подробно рассказала гостям о богатой культуре Азербайджана, его туристическом потенциале, памятниках, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, национальной кухне, музыке и танцах.

    Также выступила член Парламентской группы дружбы Перу–Азербайджан, конгрессмен К. Алькарас, отметившая важность развития культурных связей между двумя странами.

    Затем гости ознакомились с экспозицией, получив подробную информацию о каждом представленном фото. На выставке демонстрируются снимки, отражающие природную красоту Азербайджана, исторические памятники, национальные танцы и блюда кухни.

    Мероприятие вызвало большой интерес у местной общественности и туристов. Фотовыставка продлится до 31 октября.

    Перу фотовыставка "Открой для себя Азербайджан"
    Фото
    Peruda "Azərbaycanı kəşf et" adlı fotosərgi açılıb

    Последние новости

    05:25
    Фото

    В Перу открылась фотовыставка "Открой для себя Азербайджан"

    Внешняя политика
    04:44

    Умер ведущий гитарист группы Kiss

    Шоу-бизнес
    04:06

    Экс-помощнику Трампа вменяют 18 эпизодов неправильного обращения с документами - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    03:58

    Президент США: Саммит на Аляске создал условия для новой встречи с Путиным

    Другие страны
    03:25

    Совет ЕС и ЕП достигли предварительного соглашения по инвестициям в оборону

    Другие страны
    02:49

    Трамп: США не будут напрямую участвовать в операциях против ХАМАС

    Другие страны
    02:17

    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    01:18

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    00:41

    Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель

    Другие страны
    Лента новостей