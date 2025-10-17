В Перу открылась фотовыставка "Открой для себя Азербайджан"

В столице Перу Лиме в одном из самых известных и посещаемых туристами районов города - Мирафлорес - в парке Кеннеди состоялось открытие фотовыставки "Открой для себя Азербайджан".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Перу, в мероприятии приняли участие мэр района Мирафлорес Карлос Каналес Анчорена, член Парламентской группы дружбы Перу–Азербайджан, конгрессмен Корел Кира Алькарас Агиеро, представители дипломатического корпуса и другие официальные лица.

Выступая на церемонии открытия, мэр Мирафлореса К. Каналес отметил значение выставки и подчеркнул, что эта инициатива внесет важный вклад в укрепление культурного диалога между Перу и Азербайджаном.

От имени посла Азербайджанской Республики в Перу Маммада Талыбова представитель посольства Гюльтен Кавказлы-Новрузова подробно рассказала гостям о богатой культуре Азербайджана, его туристическом потенциале, памятниках, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, национальной кухне, музыке и танцах.

Также выступила член Парламентской группы дружбы Перу–Азербайджан, конгрессмен К. Алькарас, отметившая важность развития культурных связей между двумя странами.

Затем гости ознакомились с экспозицией, получив подробную информацию о каждом представленном фото. На выставке демонстрируются снимки, отражающие природную красоту Азербайджана, исторические памятники, национальные танцы и блюда кухни.

Мероприятие вызвало большой интерес у местной общественности и туристов. Фотовыставка продлится до 31 октября.