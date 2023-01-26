В ПАСЕ состоялось мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана

В рамках проходящей 23-27 января 2023 года зимней полусессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге было организовано мероприятие "Гуманитарная деятельность по разминированию: прокладывая путь к миру и устойчивому развитию" в связи с ми

В рамках проходящей 23-27 января 2023 года зимней полусессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге было организовано мероприятие "Гуманитарная деятельность по разминированию: прокладывая путь к миру и устойчивому развитию" в связи с минной проблемой, с которой столкнулся Азербайджан.

Как передает французское бюро Report , в мероприятии приняли участие члены ПАСЕ, представители дипломатического корпуса в Страсбурге, сотрудники Секретариата Совета Европы и другие соответствующие лица. Цель встречи - подчеркнуть важность гуманитарной деятельности по разминированию для обеспечения прав и безопасности вынужденных переселенцев, а также необходимость международных усилий для поддержки продолжающегося процесса разминирования в Азербайджане.

Руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов отметил, что Азербайджан, будучи одной из наиболее подверженных минному загрязнению стран, продолжает сталкиваться с последствиями этой серьезной гуманитарной проблемы и в постконфликтный период.

Он подчеркнул, что массовое загрязнение освобожденных территорий минами сдерживает темпы широкомасштабных восстановительно-реконструкционных работ, создает серьезную угрозу жизни и безопасности людей, а значит, и реализации прав сотен тысяч вынужденных переселенцев. По словам С.Сеидова, после завершения конфликта в ноябре 2020 года 282 человека погибли или получили ранения в результате подрыва мин в этих районах, что свидетельствует о серьезности проблемы.

На мероприятии с презентацией выступили уполномоченный представитель Координационного штаба по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Султан Гаджиев и начальник Управления международных связей, просвещения и работе с печатью Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Рамиль Азизов.

С.Гаджиев подчеркнул, что успешное разминирование является одним из главных условий восстановления и реконструкции освобожденных территорий, и рассказал о последовательных усилиях правительства Азербайджана в этой области. Он подчеркнул, что решение проблемы мин и неразорвавшихся боеприпасов имеет большое значение для развития и стабильности в регионе.

Р.Азизов проинформировал принимающих участие в мероприятии о масштабах и сложности этой проблемы, стоящей перед нашей страной, передовых методах, применяемых ANAMA в операциях по разминированию, достигнутых в этой области результатах и вызовах.

Подводя итоги мероприятия, С.Сеидов еще раз обратил внимание на то, что после завершения конфликта на территорию Азербайджана по Лачынской дороге были доставлены произведенные в 2021 году в Армении мины, а также призвал ПАСЕ и другие международные институты серьезно отнестись к этому важному факту в контексте кампании против Азербайджана вокруг Лачынской дороги.