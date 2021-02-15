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В парламенте Грузии формируется группа дружбы с Азербайджаном

В парламенте Грузии формируется группа дружбы с Азербайджаном В парламенте Грузии X созыва завершились консультации по формированию группы дружбы с Азербайджаном
Внешняя политика
15 февраля 2021 г. 17:15
В парламенте Грузии формируется группа дружбы с Азербайджаном

В парламенте Грузии X созыва завершились консультации по формированию группы дружбы с Азербайджаном.

Как сообщает грузинское бюро Report, на пленарном заседании законодательного органа на этой неделе будет обсуждаться проект о группах дружбы.

Состав и руководитель группы дружбы с Азербайджаном будут определены в ходе обсуждений.

Спикер Арчил Талаквадзе заявил, что законодательные органы стран-партнеров готовы к активному сотрудничеству с парламентом Грузии. По его словам, большое значение имеет наличие конкретных планов действий дружеских групп.

В предыдущем парламенте группу дружбы с Азербайджаном, представленную 62 депутатами, возглавлял вице-спикер Кахабер Кучава.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentində Azərbaycanla dostluq qrupu formalaşdırılır

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