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    В Париже сегодня состоится голосование на пост нового гендиректора ЮНЕСКО

    Одним из кандидатов является посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы© DPA/ Yoan Valat

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Париже в рамках 202-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО состоится голосование на пост нового гендиректора организации.

    Как сообщает Report, первый раунд тайного голосования пройдет сегодня. Среди кандидатов - посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы

    Если ни один из кандидатов не соберет требуемое большинство голосов 58 членов Исполнительного совета, голосование продолжится в течение недели с последующими четырьмя раундами. 

    Как ожидается, победитель голосования будет объявлен не позднее 13 октября. 

    Утверждение кандидата, назначенного Исполнительным советом, состоится 10 ноября. Новый генеральный директор, как ожидается, вступит в должность 15 ноября, сменив на посту Ирину Бокову из Болгарии, которая возглавляла ЮНЕСКО в течение двух четырехлетних сроков.

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