    В Париже прошла фотовыставка "Мины в Азербайджане"

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 21:03
    В Париже прошла фотовыставка Мины в Азербайджане

    В Париже прошла фотовыставка "Мины в Азербайджане".

    Как передает местное бюро Report, мероприятие, организованное Ассоциацией азербайджано-французского диалога и фотоклубом "Гилавар", состоялось на известной парижской площади Республики и собрало сотни посетителей.

    Во выставке приняли участие председатель Национальной комиссии Франции по вопросам разминирования (CNEMA) Жерар Шеснель, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, французские журналисты и ученые.

    На выставке были представлены фотографии жертв мин, заложенных Арменией в период оккупации азербайджанских территорий, а также кадры, демонстрирующие жизнь людей, пострадавших от мин после войны, разрушенные земли и ежедневные угрозы, с которыми сталкивается мирное население.

    Целью фотовыставки является привлечение внимания к трагическим последствиям минной опасности и призыв к признанию этого явления как военного преступления.

