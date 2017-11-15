В Париже Мехрибан Алиева приняла участие на приеме в честь выдвижения кандидатуры Баку для проведения “Expo 2025"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Королевском павильоне Парижа был дан прием в честь выдвижения кандидатуры столицы Азербайджана, Баку для проведения Международным бюро выставок в 2025 году Всемирной выставки.

Как передает Report, на приеме участвовала первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Назвав Азербайджан “Жемчужиной Кавказа” ведущий мероприятия отметил, что Азербайджан имеет древнюю историю, богатую культуру. Он сказал, что участие первой леди Азербайджана на приеме это большая честь.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на мероприятии. Затем был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане.

Страна с древней историей, богатой культурой, обычаями и обрядами сегодня развивается большими темпами и находится в центре внимания всего мира. Не случайно, что Баку выдвинул кандидатуру для проведения Всеобщей выставки Expo 2025.

Сегодня Азербайджан извстен как страна, которая проводит на высоком мировом уровне различные спортивные соревнования и почетные международные мероприятия.

Наряду с этим, павильоны и стенды нашей команды за все время участия в международных выставках высоко оценивались как со стороны организаторов, так и посетителей выставок.

В этих мероприятиях Азербайджан был представлен с достоинством, пропагандировал историю, культуру, искусство, обычай и традиции. Правда об Азербайджане была доведена до мировой общественности.

На приеме, посвященный выдвижению кандидартуры Баку для проведения Всемирной выставки, были озвучены произвдения иностранных и азербайджанских композиторов, в т. ч. народные песни.

Отметим, что национальный павильон Азербайджана впервые был представлен на всемирной выставке “Milan Expo 2015”. В дни выставки павильон нашей страны посетили более 3 миллионов человек.

На международной ботанической выставке “Antalya Expo 2016”, организованной в Турции, павильон Азербайджана вызвал большой интерес у посетителей.

На прошедшей в Астане международной выставке “Expo 2017” наша страна была представлена концепцией “Очаг энергии- энергия, передаваемая из прошлого в будущее.”

Азербайджан предложил провести выставку с 10 мая по 10 ноября. Темой выставки будет “Давайте развивать человеческий капитал во имя еще лучшего будущего.”

Наряду с Баку, свои кандидатуры для проведения Всемирной выставки “Expo 2025” выдвинули Екатеринбург и японский Осака.

На приеме, посвященным выдвижению кандидатуры Баку для проведения Всемирной выставки “Expo 2025”, участвовали азербайджанские и французские общественно-политические деятели, представители дипломатического корпуса и другие влиятельные люди.

Во время мероприятия на специальных мониторах были продемонстрированы видеоролики об Азербайджане и розданы издания, которые вызвали немалый интерес у посетителей приема.

Затем участникам мероприятия были представлены сувениры, относящиеся к Азербайджану, каталоги, посвященные кандидатуре нашей столицы и другие подарки.