В Пакистане торжественно отметили 8 ноября - День Победы Азербайджана

В пакистанской столице Исламабаде был организован официальный прием по случаю 5-й годовщины Дня Победы Азербайджана, который отмечается 8 ноября.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане, особым гостем вечера стал председатель Сената Пакистана Сеид Юсуф Реза Гилани.

В мероприятии также приняли участие федеральные министры, сенаторы, высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Пакистана, послы иностранных государств в этой стране, дипломаты, представители государственных учреждений, общественных, культурных и деловых кругов, представители СМИ, а также азербайджанцы, проживающие в Пакистане.

В начале мероприятия, организованного диппредставительством, минутой молчания была почтена память шехидов 44-дневной Отечественной войны, прозвучали гимны двух стран, и продемонстрирован видеоролик, посвященный исторической победе Азербайджана.

Посол Хазар Фархадов предоставил участникам подробную информацию о Дне Победы. Дипломат отметил, что территории, оккупированные Арменией, были освобождены отважной азербайджанской армией под руководством президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года, положив конец 30-летнему конфликту.

Х.Фархадов заявил, что до этого дня Азербайджан пытался мирным путем разрешить данный конфликт, но оккупационная политика Армении, непрекращающиеся провокации и военная агрессия вынудили нашу страну прибегнуть к военному решению.

По словам посла, несмотря на то, что в ходе войны Армения наносила тяжелые артиллерийские удары по городам Гянджа, Барда и Тертер, целенаправленно атакуя гражданское население, Азербайджанская Армия, проявившая высокий профессионализм и героизм, освободила наши земли, исполнив соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и восстановив запоздалую справедливость. Он сообщил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года в течение 23 часов, суверенитет страны был полностью восстановлен, и сегодня трехцветный флаг Азербайджана, символ победы, гордо развевается на всей территории страны, включая Карабах и Восточный Зангезур, находившиеся под вражеской оккупацией 30 лет.

Дипломат также рассказал о строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, представив гостям обширную информацию о результатах, достигнутых в рамках программы "Великое возвращение".

Посол также выразил глубокую благодарность Пакистану за поддержку и непоколебимую солидарность, оказываемые Азербайджану с первых дней независимости, отметив, что эта позиция, демонстрируемая братской страной, является ярким примером крепких связей между двумя странами.

Затем председатель Сената Пакистана Сеид Юсуф Реза Гилани поздравил правительство и народ Азербайджана с 5-й годовщиной Дня Победы. Он отметил, что историческая победа, достигнутая во Второй Карабахской войне, привела к восстановлению территориальной целостности Азербайджана и реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Он добавил, что эта славная победа, являющаяся восстановлением справедливости, открыла широкие возможности для возвращения около миллиона азербайджанцев на свои родные земли. При этом, говоря о широкомасштабных строительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации, председатель Сената подчеркнул, что эта деятельность символизирует мир и прогресс в регионе. Гилани также заявил, что Пакистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана, основанную на международном праве, и что его победа была встречена пакистанским народом с большим воодушевлением.

Торжество продолжилось художественной частью, в которой прозвучали песни на патриотическую тему.