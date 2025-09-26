В Пакистане состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм"

В Аудитории имени Гейдара Алиева Национального университета науки и технологии (NUST) Пакистана состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм".

Как сообщает Report, мероприятие состоялось по инициативе посольства Азербайджана в Пакистане.

В мероприятии приняли участие послы зарубежных стран, сенаторы, ученые, преподавательско-студенческий состав NUST, представители аналитических центров этой страны, представители СМИ и НПО, азербайджанцы, проживающие в стране, а также сотрудники посольства.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов рассказал о Второй Карабахской войне и отметил, что Азербайджан в ходе Отечественной войны, продолжавшейся 44 дня, не только сумел восстановить свою территориальную целостность, но и создал новые политические реалии во всем регионе. Дипломат подчеркнул, что моральная и политическая поддержка Пакистаном справедливой позиции Азербайджана как в период прошлого конфликта, так и во время Отечественной войны всегда высоко ценилась.