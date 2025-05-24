В Пакистане отметили День независимости Азербайджана

В азербайджанском посольстве в Пакистане был организован официальный прием по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

В азербайджанском посольстве в Пакистане был организован официальный прием по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report , в приеме в качестве почетного гостя принял участие федеральный министр нефти этой страны Али Парвиз Малик, присутствовали сенаторы, послы различных стран в Пакистане, дипломаты, представители госучреждений, общественных, культурных, деловых кругов, высокопоставленные офицеры пакистанских ВС, представители СМИ, а также азербайджанцы, проживающие в Пакистане.

Сначала были исполнены гимны Азербайджана и Пакистана, показан видеоролик, посвященный Дню независимости.

Затем выступил посол Хазар Фархадов. Он предоставил участникам подробную информацию о пути к независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР), 107-я годовщина которой отмечается. Дипломат указал что, несмотря на короткий отрезок времени в 23 месяца, в течение которых просуществовала АДР, были сформированы первый парламент, правительство, государственные атрибуты, определены границы, предприняты важные шаги в области государственного строительства, а также заложены основы демократических традиций в истории национальной государственности Азербайджана. Посол добавил, что независимая Азербайджанская Республика, являющаяся правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики, восстановила свою независимость в 1991 году и смогла сохранить суверенитет благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, имеющему исключительные заслуги перед азербайджанским народом и государством. Эта политика сегодня успешно продолжается и обогащается президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Посол также отметил, что в результате исторической победы в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на провокации Армении, и успешной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, наша страна полностью восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, и указал, что 2025 год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета".

Обращая внимание на активную роль страны на международной арене, посол Хазар Фархадов подчеркнул, что Азербайджан успешно председательствовал в ряде авторитетных организаций, таких как Движение неприсоединения и Организация тюркских государств. Дипломат особо отметил проведение Азербайджаном COP29, указав, что это мероприятие демонстрирует глобальное климатическое лидерство страны и создает важную платформу для международного сотрудничества. Посол с удовлетворением вспомнил, что братский Пакистан был представлен на этом мероприятии делегацией высокого уровня во главе с премьер-министром, и рассказал о динамичном развитии климатического сотрудничества между двумя дружественными и братскими народами, как и во всех других областях.

Почетный гость мероприятия федеральный министр нефти Пакистана Али Парвиз Малик от имени премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа, пакистанского правительства и от себя лично поздравил правительство и народ Азербайджана с Днем независимости. Говоря о братских отношениях между двумя странами, федеральный министр отметил, что эти связи основаны на непоколебимом фундаменте, и подчеркнул, что Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

Обратив внимание на то, что Пакистан и Азербайджан традиционно всесторонне поддерживают друг друга как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных платформ, федеральный министр выразил искреннюю благодарность правительству и братскому народу Азербайджана за непоколебимую солидарность и решительную поддержку, оказанную его стране во время недавней напряженности между Индией и Пакистаном.

В конце мероприятия был разрезан символический торт, приготовленный по случаю 107-й годовщины "28 мая - Дня независимости", и сделаны фото на память.