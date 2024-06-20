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В штаб-квартире ООН состоялась очередная конференция, организованная БИГ

В штаб-квартире ООН состоялась очередная конференция, организованная БИГ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках ежегодного заседания специального Комитета C24, созданного в связи с реализацией Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, по инициативе и организации Бакинской инициативной груп
Внешняя политика
20 июня 2024 г. 20:50
В штаб-квартире ООН состоялась очередная конференция, организованная БИГ

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках ежегодного заседания специального Комитета C24, созданного в связи с реализацией Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, по инициативе и организации Бакинской инициативной группы (БИГ) проведена конференция "На пути к независимости и основным свободам: роль Комитета C24 в прекращении колониализма".

Как сообщает американское бюро Report, в конференции приняли участие более 40 официальных лиц, лидеров движений за независимость, экспертов по деколонизации, депутатов и исследователей из колонизированных Францией и Нидерландами территорий, в том числе Корсики, Французской Гвианы, Гваделупы, Мартиники, Маохи Нуи (Французская Полинезия), Канаки (Новая Каледония), Сен-Мартена, Бонайре, а также США, Франции, Бразилии, Союза Коморских островов и Нидерландов.

На конференции минутой молчания почтили память гражданских лиц, убитых французской полицией и жандармерией в Новой Каледонии.

В рамках первой панели конференции состоялся обмен мнениями о негативных последствиях ассимиляции и ее негативном влиянии на культуру, религию, язык коренного населения.

Министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест рассказал о кровавых преступлениях в истории колониализма человечества, злоупотреблении Францией статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН и оккупационной политике, проводимой в отношении его страны с грубым нарушением норм и принципов международного права: "Франция на протяжении многих лет игнорирует требования международных организаций и народов, борющихся за независимость и продолжает политику неоколониализма".

Министр поблагодарил БИГ за поддержку освободительной борьбы народов, пострадавших от колонизации за прошедший период.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə BMT-də növbəti konfrans keçirilib

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