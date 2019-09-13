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Очередная встреча по демаркации азербайджано-российской границы состоится в октябре

В октябре пройдет очередная встреча по демаркации границ АР и РФ

Работы по демаркации азербайджано-российской границы идут по плану, никаких проблем не возникает. Об этом Report  заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"В вопросе демаркации азербайджано-российской границы никаких проблем нет, все идет по плану", - заявил Х.Халафов.

По его словам, в октябре пройдет очередное заседание совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы.

"Между встречами идут производственные работы, которые ведутся на линии границы непосредственно по определению координат, изготовления, установления знаков - все это по плану продолжается. Мы на заседании в начале года в Баку утвердили планы на целый год и по этому плану выполняем все намеченное нами", - подчеркнул заместитель главы азербайджанского МИД.

Отметим, что предыдущая встреча прошла в конце июня в Баку.  

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