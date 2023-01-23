В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции

В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

Как сообщает Report, Дж.Багчы вместе с советником посольства Зейнеп Кывылджым и III cекретарем Генджеханом Бабишем посетили здание Общины.

На встрече приняли участие руководители основных органов общины - председатель правления Азиз Алекберли, заместитель председателя правления Рамиль Гасан, председатель наблюдательного совета Мисир Марданов, председатель Совета старейшин Ахлиман Амирасланов, председатель Совета женщин Малахат Ибрагимгызы и председатель Молодежного совета Рамин Мамедов.

В ходе встречи до внимания посла было доведено, что правительство Армении отказывается восстанавливать права изгнанных азербайджанцев и продолжает лишать их права на проживание на родине.

Было отмечено, что для обеспечения прав изгнанных азербайджанцев необходима поддержка международного сообщества.