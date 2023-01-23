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В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции

В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.
Внешняя политика
23 января 2023 г. 12:42
В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции

В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

Как сообщает Report, Дж.Багчы вместе с советником посольства Зейнеп Кывылджым и III cекретарем Генджеханом Бабишем посетили здание Общины.

На встрече приняли участие руководители основных органов общины - председатель правления Азиз Алекберли, заместитель председателя правления Рамиль Гасан, председатель наблюдательного совета Мисир Марданов, председатель Совета старейшин Ахлиман Амирасланов, председатель Совета женщин Малахат Ибрагимгызы и председатель Молодежного совета Рамин Мамедов.

В ходе встречи до внимания посла было доведено, что правительство Армении отказывается восстанавливать права изгнанных азербайджанцев и продолжает лишать их права на проживание на родине.

Было отмечено, что для обеспечения прав изгнанных азербайджанцев необходима поддержка международного сообщества.

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Версия на английском языке ФотоWestern Azerbaijan Community hosts meeting with ambassador of Turkiye to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcmasında Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri ilə görüş keçirilib

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