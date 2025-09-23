Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Нью-Йорке пройдет заседание Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 16:15
    В Нью-Йорке пройдет заседание Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генассамблеи ООН

    В Нью-Йорке состоится 34-е заседание высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, встреча пройдет с 23 по 26 сентября.

    Мероприятие на тему "Мультилатерализм на переломном этапе: вызовы и пути к миру" соберет действующих и бывших глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций для обсуждения актуальных вызовов глобального сотрудничества и мультилатерализма.

    Эта встреча считается крупнейшей среди параллельных мероприятий, проводимых в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется участие высокопоставленных представителей из более чем 50 стран, включая более 25 бывших и действующих президентов, а также более 10 бывших и действующих премьер-министров.

    В программу мероприятия включены панельные дискуссии по глобальному равенству, изменению климата, глобальному здравоохранению, технологическим изменениям и геополитическим процессам, а также сессии, посвященные путям к миру. Среди обсуждаемых тем в центре внимания также будут вопросы подготовки к Всемирному форуму урбанизации (WUF2026), который пройдет в Баку в 2026 году.

