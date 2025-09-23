İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 34-cü Ali Səviyyəli Toplantısı Nyu Yorkda öz işinə başlayır

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:51
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 34-cü Ali Səviyyəli Toplantısı Nyu Yorkda öz işinə başlayır

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Nyu-Yorkda 34-cü Ali Səviyyəli Toplantısı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, toplantı ABŞ-nin Nyu-York şəhərində 23-26 sentyabr tarixlərində baş tutacaq.

    "Multilateralizm Dönüm Nöqtəsində: Çağırışlar və Sülhə Aparan Yollar" mövzusunda keçiriləcək tədbirdə bir çox cari və sabiq dövlət, eləcə də hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilat rəhbərləri bir araya gələrək qlobal əməkdaşlıq və multilateralizmin aktual çağırışlarını müzakirə edəcəklər.

    Qeyd edək ki, bu toplantı BMT Baş Assambleyası çərçivəsində keçirilən paralel tədbirlər arasında ən böyük toplantı hesab olunur. Tədbirdə 50-dən çox ölkədən yüksək səviyyəli nümayəndələrin, o cümlədən 25-dən çox sabiq və indiki prezidentin, eləcə də 10-dan çox sabiq və indiki baş nazirin iştirakı nəzərdə tutulub.

    Tədbirin proqramında qlobal bərabərlik, iqlim dəyişikliyi, qlobal səhiyyə, texnoloji dəyişikliklər və geosiyasi proseslər üzrə panel müzakirələri, sülhə gedən yol kimi sessiyalar yer alır. Müzakirə olunacaq mövzular arasında həmçinin 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF2026) hazırlıq məsələləri də diqqət mərkəzində olacaq.

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT Baş Assambleyası Nyu-York
    В Нью-Йорке пройдет заседание Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генассамблеи ООН

    Son xəbərlər

    16:16

    Naxçıvanın kənd təsərrüfatı naziri Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    16:13
    Rəy

    ABŞ-Suriya əməkdaşlığı – Yaxın Şərqdə Qərbin yeni tərəfdaşı - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    Azərbaycan Argentina və Braziliyadan lobya tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:10

    Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"

    Sənaye
    16:05
    Foto

    Naxçıvanda UEFA C kursunun sonuncu mərhələsi keçirilib

    Futbol
    16:05

    Baş Assambleyanın sədri: BMT-nin növbəti Baş katibi qadın olsa, əla olardı

    Digər
    16:03

    İngiltərə klubunun futbolçusu komaya düşüb

    Futbol
    15:59
    Foto

    AIIF 2025 çərçivəsində saziş imzalandı: Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri dəmir istehsalı üzrə əməkdaşlıq edəcək

    Sənaye
    15:54

    Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaq

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti