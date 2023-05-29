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В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана

В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана 09:58
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 10:44
В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана

В американском городе Нью-Йорк 28 мая отметили День независимости Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк.

В мероприятии приняли участие активисты азербайджанской и турецкой общин, проживающие в штате, представители интеллигенции, местной общественности и азербайджанские студенты, обучающиеся в США.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджана.

На мероприятии под открытым небом прозвучала наша национальная музыка.

За мероприятием с интересом наблюдали и местные жители.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Independence Day celebrated in New York 
Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Azərbaycanın Müstəqillik Günü qeyd edilib

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