В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана

09:58

В американском городе Нью-Йорк 28 мая отметили День независимости Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк.

В мероприятии приняли участие активисты азербайджанской и турецкой общин, проживающие в штате, представители интеллигенции, местной общественности и азербайджанские студенты, обучающиеся в США.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджана.

На мероприятии под открытым небом прозвучала наша национальная музыка.

За мероприятием с интересом наблюдали и местные жители.