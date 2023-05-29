В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана

В американском городе Нью-Йорк 28 мая отметили День независимости Азербайджана.
Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк.
В мероприятии приняли участие активисты азербайджанской и турецкой общин, проживающие в штате, представители интеллигенции, местной общественности и азербайджанские студенты, обучающиеся в США.
Церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджана.
На мероприятии под открытым небом прозвучала наша национальная музыка.
За мероприятием с интересом наблюдали и местные жители.