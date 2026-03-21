В Нью-Йорке для азербайджанцев организовали выездное консульское обслуживание

В городе Нью-Йорк (США) в очередной раз было организовано выездное консульское обслуживание для граждан Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, в рамках приема, организованного посольством Азербайджана в Вашингтоне, консул Рамель Лятифов оказал услуги 38 нашим соотечественникам, проживающим в Нью-Йорке и прилегающих районах.

Обращения охватывали такие услуги, как продление паспортов, нотариальные действия, консульский учет, выдача свидетельств о рождении и запросы, связанные с принадлежностью к гражданству.