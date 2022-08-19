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В Нур-Султане прошло заседание экспертного совета Азербайджан-Казахстан

В Нур-Султане прошло заседание экспертного совета Азербайджан-Казахстан Сегодня в столице Казахстана, Нур-Султане, прошло заседание Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.
Внешняя политика
19 августа 2022 г. 14:18
В Нур-Султане прошло заседание экспертного совета Азербайджан-Казахстан

Сегодня в столице Казахстана, Нур-Султане, прошло заседание Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Казахстане.

Встреча прошла в Институте стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов и эксперты.

23 мая этого года в Баку в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, был подписан меморандум о создании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

С азербайджанской стороны документ подписал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, с казахстанской - директор Института стратегических исследований Еркин Тукумов.

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Версия на английском языке ФотоNur-Sultan hosts session of Azerbaijan-Kazakhstan expert council
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Qazaxıstan Ekspert Şurasının ilk iclası keçirilib

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