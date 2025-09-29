Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В ноябре в Ташкенте пройдет международный форум стран ОТГ

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 12:38
    В ноябре в Ташкенте пройдет международный форум стран ОТГ

    Узбекистан выступает за дальнейшее расширение экономического сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом сказала заместитель директора Института стратегических и региональных исследований при президенте Узбекистана Шафоат Нуруллаева на панельной дискуссии в Баку "Вклад ОТГ в мировую экономику, торговлю и транспорт в период экономической нестабильности".

    Она коснулась предложений, выдвинутых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, по расширению торговли между странами-членами ОТГ: "Эти механизмы могут сыграть важную роль для расширения торгового обмена между странами-членами".

    Нуруллаева также отметила, что тюркские государства должны активно использовать свои географические преимущества.

    Она добавила, что Узбекистан намерен провести международный форум стран-членов ОТГ в Ташкенте в ноябре текущего года.

