В Нидерландах состоялся концерт-реквием, приуроченный к 26-летию Ходжалинского геноцида

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Амстердам. 27 февраля. REPORT.AZ/ В столице Нидерландов Амстердаме состоялся концерт-реквием в связи с 26-ой годовщиной Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими вооруженными отрядами.

Как передает Report, на мероприятии, организованном Конгрессом Азербайджанцев Европы (КАЕ) при поддержке Государственной Комиссии Азербайджана по делам с Диаспорой (ГКАП), приняли участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим делам Али Гасанов, председатель ГКАП Назим Ибрагимов, президент КАЕ Сахиль Гасымов и другие официальные лица, а также местная общественность и СМИ, представители различных европейских организаций.

Состоявшееся в рамках Международной Кампании фонда Гейдара Алиева «Справедливость для Ходжалы!» мероприятие, началось с озвучивания гимна Азербайджана. Затем, был продемонстрирован короткий фильм о геноциде. После этого был концерт-реквием в исполнении местных музыкантов.

Сахиль Гасымов в своем заявлении прессе сказал, что на рамках кампании «Справедливость для Ходжалы!» со стороны КАЕ дан старт новым работам для признания геноцида.