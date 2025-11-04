В Найроби провели мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы

В кенийской столице Найроби состоялось мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

Как сообщили Report в азербайджанском посольстве в Кении, в мероприятии приняли участие глава управления Министерства иностранных дел и диаспоры, ректор дипломатической академии этой страны, руководители дипломатических миссий в Найроби и представители структур ООН, дочь президента Кении Шарлин Руто, делегации Министерства экологии и природных ресурсов и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), находящиеся с визитом в африканской стране, а также представители местной общественности, деловых кругов и азербайджанцы, работающие в Кении.

Посол Султан Гаджиев подчеркнул историческое значение славной победы, достигнутой Вооруженными силами Азербайджана под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне. Он отметил, что 8 Ноября 2020 года вошло в историю Азербайджана как торжество мудрого политического руководства и дальновидной военной стратегии, символ непобедимой силы и героизма нашего народа. Было также подчеркнуто, что особое внимание главы государства Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой к работам, проводимым на освобожденных территориях, в короткие сроки подарили возрождение и новую жизнь Карабаху и Восточному Зангезуру.

Коснувшись переговоров по нормализации отношений между двумя странами после завершения армяно-азербайджанского конфликта, посол отметил, что достигнутые в августе текущего года в Вашингтоне соглашения и парафирование мирного договора являются решающим этапом мирных переговоров. Он заявил о создании прочного фундамента для долгосрочного мира, взаимного доверия, сотрудничества и прогресса в регионе Южного Кавказа, и Азербайджан в предстоящие годы продолжит развиваться в условиях мира и стабильности, достигнув новых успехов.