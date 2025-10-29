Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Нахчыване отметили 102-ю годовщину основания Турецкой Республики

    В Нахчыване отметили 102-ю годовщину образования Турецкой Республики.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в мероприятии, организованном Генеральным консульством Турции в Нахчыване, приняли участие официальные лица, представители культуры и общественности.

    На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный истории Турецкой Республики, зачитано поздравительное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованное участникам мероприятия.

    Naxçıvanda Türkiyənin Cümhuriyyət Günü qeyd olunub

