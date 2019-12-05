Председатель ОБСЕ: В Нагорном Карабахе сохраняется реальный риск эскалации конфликта

"ОБСЕ готов поддержать конкретные шаги для достижения мира в Нагорном Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на СМИД стран ОБСЕ в Братиславе (Словакия).

"В Нагорном Карабахе сохраняется реальный риск эскалации конфликта", - заявил М.Лайчак.

Кроме того, по его словам, граждане Грузии постоянно сталкиваются с систематическими нарушениями их прав, в Приднестровье прогресс, достигнутый за эти годы, может быть утерян.

"У меня нет магической формулы для решения кризиса и конфликтов. Я уверен, что усилия ОБСЕ для деэскалации конфликтов в рамках открытия новых каналов с целью установления диалога - неоценимы", - подчеркнул М.Лайчак.

"Мы готовы поддержать конкретные шаги для достижения мира", - добавил действующий председатель ОБСЕ.