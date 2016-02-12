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    В Мюнхене сегодня откроется 52-я ежегодная конференция по безопасности

    Конференция продлится до 14 февраля

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Мюнхене сегодня откроется 52-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности.

    Как сообщает Report, в этом году в Мюнхене соберутся порядка 30 глав государств и правительств и более 70 министров иностранных дел и министров обороны, которые обсудят различные вопросы, касающиеся безопасности и обеспечения стабильности в мире.

    Свое участие на конференции подтвердили Король Иордании Абдулла Второй, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, Госсекретарь США Джон Керри, глава МИД России Сергей Лавров.

    Как ранее заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в работе конференции ожидается участие и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Конференция продлится до 14 февраля.

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