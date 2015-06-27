В Москве состоялся торжественный прием в честь 97-й годовщины создания ВС Азербайджана

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в России организовало торжественный прием по случаю 97-й годовщины создания Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, открывая мероприятие, рассказал об истории создания первого национального корпуса Азербайджанской армии.

Он особо отметил роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в становлении и развитии национальных вооруженных сил. По словам посла, в годы независимости Азербайджанское государство уделяет особое внимание строительству мощной и современной национальной армии. «И это неспроста. Азербайджан подвергся агрессии со стороны Армении, 20 процентов территории нашей страны оккупированы. Современная Азербайджанская армия способна выполнить любые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил АР», - сказал дипломат. Он также подчеркнул, что Азербайджан надеется на мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, и Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, многое делает для урегулирования конфликта.

Далее выступил военный атташе посольства Азербайджана в России Радж Бабаев.

В мероприятии приняли участие военные атташе зарубежных посольств, аккредитованных в России, члены диаспоры, СМИ. Был продемонстрирован документальный фильм о Вооруженных Силах АР.