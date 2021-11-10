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Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ В Международном военном центре в Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ.
Внешняя политика
10 ноября 2021 г. 14:33
Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

В Международном военном центре в Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ.

Как сообщает российское бюро Report, в нем приняли участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Азербайджанскую делегацию возглавил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооруженных сил стран СНГ", - сказал, открывая заседание, министр обороны России Сергей Шойгу.

Он указал на символичность встречи в преддверии 30-летнего юбилея организации. По словам российского министра, формат Совета министров обороны дает возможность расширять спектр партнерства и принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности СНГ.

По итогам заседания министры обороны стран СНГ утвердили план совместных мероприятий на 2022 год и определили перспективы развития военного сотрудничества.

Также было принято решение о проведении странами СНГ в 2022 году компьютерного командно-штабного учения по противовоздушной обороне.

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Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov attends Council of CIS Defense Ministers

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