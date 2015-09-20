​В Москве состоялось открытие Дома азербайджанской общины

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 19 сентября в Москве состоялась торжественная церемония открытия Дома азербайджанской общины.

Как передает Report, на открытии приняли участие заместитель посла Азербайджана в России Гудси Османов, президент Всероссийского азербайджанского конгресса Мамед Алиев, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, депутат Государственной Думы РФ Руслан Гостев, руководитель отдела Государственного Комитета по работе с диаспорой Азербайджана Ризван Алиев и другие общественные и политические деятели обеих стран.

От имени руководства Азербайджана и посольства АР в РФ гостей мероприятия поприветствовал заместитель посла Гудси Османов:

«Сегодняшний день является историческим в жизни азербайджанской диаспоры России. Открытие Дома Азербайджанской общины - важный шаг на пути укрепления российско-азербайджанских отношений. В этом здании будут располагаться Всероссийский азербайджанский конгресс и Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев «АзерРос». Мы все должны помнить и понимать, что сильная азербайджанская община - это, в первую очередь, сильное российское общество».

По словам депутата Руслана Гоставе, как Россия, так и Азербайджан за 20 лет совершили много ошибок, и многому на них научились и новое поколение будет их избегать:

«Совершая ошибки мы поняли, насколько важно тесное сотрудничество между нашими странами, насколько нам дороги хорошие отношения. Ведь самая плохая дружба лучше самой хорошей войны».

В завершении торжественной части мероприятия была разрезана «красная ленточка», подняты флаги России, Азербайджана, московской мэрии, Всероссийского азербайджанского конгресса, а также прозвучали гимны обеих стран.