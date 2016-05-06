В Москве состоится круглый стол “Роль Азербайджана в Великой Отечественной Войне”

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ 6 мая в Доме азербайджанской общины России в Москве состоится круглый стол на тему “Роль Азербайджана в Великой Отечественной Войне”

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Всероссийского Азербайджанского конгресса, участники круглого стола обсудят вклад Азербайджана в разгром фашизма, историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, ее влияние на судьбы людей.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов азербайджанский народ наравне с другими советскими гражданами сражался за победу над гитлеровской Германией и внес тем самым свой высокий вклад в Победу.

В этой войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана. На фронт ушли 681 тыс. азербайджанцев, из них более 10 тыс. – женщины. Сотни тысяч погибли на полях сражений и были ранены. Свыше 400 тыс. азербайджанцев награждены боевыми наградами и медалями, 14 воинов – полные кавалеры ордена Славы, 123 – герои Советского Союза. На территории Азербайджана были созданы 87 батальонов, 1123 отряда самообороны, сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, с боями прошедшие от предгорий Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы, Берлина. Непосредственно в боях за Кавказ принимали участие 416, 223 и 77 дивизии, сформированные из азербайджанцев. В годы войны Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов (свыше 70% общего объема, производимого в тот период в СССР).