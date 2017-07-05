В Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Москве состоялись межмидовские консультации "О сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии новым вызовам и угрозам. Возможности координации подходов в рамках ООН и других международных организаций".

Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в них приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств Содружества, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета СНГ.

Открыл консультации директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Владимир Кику.

Председательствовал на консультациях заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов.

В ходе консультаций были рассмотрены вопросы, касающиеся антитеррористического сотрудничества стран СНГ в многосторонних форматах, деятельности ИГИЛ и проблематики иностранных террористов-боевиков, противодействия радикализации.

Кроме того, представители внешнеполитических ведомств обсудили темы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, антинаркотического сотрудничества, обеспечения международной информационной безопасности.