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В Москве прошла акция в поддержку Азербайджанской армии

В Москве прошла акция в поддержку Азербайджанской армии Азербайджанцы Москвы собрались у посольства Азербайджана
Внешняя политика
15 июля 2020 г. 13:52
В Москве прошла акция в поддержку Азербайджанской армии

Проживающие в Москве наши соотечественники собрались сегодня  у посольства Азербайджана.

Как передает российское бюро Report, в связи с обстрелами азербайджанских территорий вооруженными силами Армении, азербайджанцы Москвы пришли к посольству выразить поддержку своей стране, семьям шехидов и всем тем, кто отважно сражается на границе и защищает свои земли. 

В акции приняли участие более 100 человек, которые скандировали "Карабах - наш!", "Никому не отдадим Карабах!". 

Выразить благодарность соотечественникам вышел  посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы

"Мы всегда вместе как один сплоченный народ. Я могу сказать, что получил несколько обращений от азербайджанцев, граждан Российской Федерации, которые, несмотря ни на что, хотят добровольно отправиться на фронт и защищать свою Родину. 

Конечно, я передам все это руководству нашей Республики. Вчера  позвонил министру обороны Закиру Гасанову, общался с Министерством иностранных дел Азербайджана. 

Как вы знаете, я дал интервью нескольким ведущим СМИ России и выразил позицию Азербайджана по этому поводу. Наше дело правое, и правда рано или поздно дойдет до мировой общественности и победа будет за Азербайджаном", - заключил посол.

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