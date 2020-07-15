В Москве прошла акция в поддержку Азербайджанской армии

Азербайджанцы Москвы собрались у посольства Азербайджана

Проживающие в Москве наши соотечественники собрались сегодня у посольства Азербайджана.

Как передает российское бюро Report, в связи с обстрелами азербайджанских территорий вооруженными силами Армении, азербайджанцы Москвы пришли к посольству выразить поддержку своей стране, семьям шехидов и всем тем, кто отважно сражается на границе и защищает свои земли.

В акции приняли участие более 100 человек, которые скандировали "Карабах - наш!", "Никому не отдадим Карабах!".

Выразить благодарность соотечественникам вышел посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Мы всегда вместе как один сплоченный народ. Я могу сказать, что получил несколько обращений от азербайджанцев, граждан Российской Федерации, которые, несмотря ни на что, хотят добровольно отправиться на фронт и защищать свою Родину.

Конечно, я передам все это руководству нашей Республики. Вчера позвонил министру обороны Закиру Гасанову, общался с Министерством иностранных дел Азербайджана.

Как вы знаете, я дал интервью нескольким ведущим СМИ России и выразил позицию Азербайджана по этому поводу. Наше дело правое, и правда рано или поздно дойдет до мировой общественности и победа будет за Азербайджаном", - заключил посол.