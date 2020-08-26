В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД РФ Сергеей Лавров обсудят нагорно-карабахское урегулирование

В Москве началась встреча прибывшего с официальным визитом в Россию министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым с главой МИД РФ Сергееем Лавровым.

Как сообщает российское бюро Report, в ходе встречи стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Перед началом встречи С. Лавров поздравил Д. Байрамова с назначением на пост главы МИД Азербайджана, отметив, что его опыт на предыдущих постах "обеспечит преемственность и дальнейшее укрепление стратегического партнерства" между странами.