В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Эмин Гаджиев выступил с инициативой назвать одну из улиц Москвы именем Гейдара Алиева.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эмин Гаджиев выступил с инициативой назвать одну из улиц Москвы именем Гейдара Алиева.

Как сообщает Report , такое предложение парламентарий озвучил на 20-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания РФ.

Э.Гаджиев напомнил, что указом президента Ильхама Алиева 2023 год был объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

"Гейдар Алиев - историческая личность мирового масштаба... Как вам известно, в 1982 году Гейдар Алиев был назначен на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Трудно переоценить его вклад в развитие промышленности и экономики СССР. Сегодня в России Гейдара Алиева чтут, помнят. Ведь самые плодотворные годы Гейдар Алиев провел и созидал в Москве. Я хотел бы инициировать вопрос о том, чтобы одну из улиц Москвы назвали именем Гейдара Алиева", - сказал Эмин Гаджиев.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, сопредседатель Комиссии Андрей Яцкин позитивно оценил данную инициативу.

"Мы обязательно возьмем вопрос в проработку, и с коллегами из Москвы, сенаторами от Москвы, с Московским правительством проработаем этот вопрос, осуществим юридически значимые действия. Будем использовать наш парламентский потенциал для решения этого вопроса", - подчеркнул А.Яцкин.

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