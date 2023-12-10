О нас

В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева

В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева Депутат Милли Меджлиса (парламента) Эмин Гаджиев выступил с инициативой назвать одну из улиц Москвы именем Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 00:13
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эмин Гаджиев выступил с инициативой назвать одну из улиц Москвы именем Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, такое предложение парламентарий озвучил на 20-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания РФ.

Э.Гаджиев напомнил, что указом президента Ильхама Алиева 2023 год был объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

"Гейдар Алиев - историческая личность мирового масштаба... Как вам известно, в 1982 году Гейдар Алиев был назначен на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Трудно переоценить его вклад в развитие промышленности и экономики СССР. Сегодня в России Гейдара Алиева чтут, помнят. Ведь самые плодотворные годы Гейдар Алиев провел и созидал в Москве. Я хотел бы инициировать вопрос о том, чтобы одну из улиц Москвы назвали именем Гейдара Алиева", - сказал Эмин Гаджиев.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, сопредседатель Комиссии Андрей Яцкин позитивно оценил данную инициативу.

"Мы обязательно возьмем вопрос в проработку, и с коллегами из Москвы, сенаторами от Москвы, с Московским правительством проработаем этот вопрос, осуществим юридически значимые действия. Будем использовать наш парламентский потенциал для решения этого вопроса", - подчеркнул А.Яцкин.

Подробнее в материале Baku TV:

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Проведение COP29 в Азербайджане – достойный ответ некоторым кругам, пытающимся очернить нашу страну
Проведение COP29 в Азербайджане – достойный ответ некоторым кругам, пытающимся очернить нашу страну
10 декабря 2023 г. 00:00
ОАЭ приветствовали последние шаги по миростроительству между Азербайджаном и Арменией
ОАЭ приветствовали последние шаги по миростроительству между Азербайджаном и Арменией
9 декабря 2023 г. 23:17
Хакан Фидан: Турция поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
Хакан Фидан: Турция поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
9 декабря 2023 г. 22:47
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
9 декабря 2023 г. 22:38
Элин Сулейманов о проведении COP29: Баку имеет большой опыт
Элин Сулейманов о проведении COP29: Баку имеет большой опыт
9 декабря 2023 г. 17:30
Новый посол США в Азербайджане: Мы будем работать для достижения прочного мира в регионе
ВидеоНовый посол США в Азербайджане: Мы будем работать для достижения прочного мира в регионе
9 декабря 2023 г. 17:15
Ильхам Алиев поздравил президента Кении по случаю Дня независимости
Ильхам Алиев поздравил президента Кении по случаю Дня независимости
9 декабря 2023 г. 16:16
В Москве открылась фотовыставка по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Москве открылась фотовыставка по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
9 декабря 2023 г. 15:17
Община: Призываем Армению предпринять шаги по выстраиванию доверия на пути к диалогу с западными азербайджанцами
Община: Призываем Армению предпринять шаги по выстраиванию доверия на пути к диалогу с западными азербайджанцами
9 декабря 2023 г. 14:06
Глава комитета ЕП: Заявление между Баку и Ереваном - проблеск надежды по нормализации
Глава комитета ЕП: Заявление между Баку и Ереваном - проблеск надежды по нормализации
9 декабря 2023 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi