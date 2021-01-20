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В Москве почтили память жертв "Чёрного января"

В Москве почтили память жертв "Чёрного января" Сегодня у посольства Азербайджана в Москве состоялось традиционное возложение цветов в память о жертвах трагедии 20 января
Внешняя политика
20 января 2021 г. 13:44
В Москве почтили память жертв Чёрного января

Сегодня у посольства Азербайджана в Москве состоялось традиционное возложение цветов в память о жертвах трагедии, произошедшей в Баку 20 января 1990 года.

Как сообщает российское бюро Report, перед посольством Азербайджана установлен стенд памяти героям 20 января, куда все желающие могут возложить цветы и почтить память невинных жертв трагедии.

В мероприятии приняли участие активисты азербайджанского молодежного объединения России, а также видные представители азербайджанской диаспоры.

Возложить цветы смогут все желающие до конца текущего дня.

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