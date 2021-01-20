В Москве почтили память жертв "Чёрного января"

Сегодня у посольства Азербайджана в Москве состоялось традиционное возложение цветов в память о жертвах трагедии, произошедшей в Баку 20 января 1990 года.
Как сообщает российское бюро Report, перед посольством Азербайджана установлен стенд памяти героям 20 января, куда все желающие могут возложить цветы и почтить память невинных жертв трагедии.
В мероприятии приняли участие активисты азербайджанского молодежного объединения России, а также видные представители азербайджанской диаспоры.
Возложить цветы смогут все желающие до конца текущего дня.