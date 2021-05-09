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В азербайджанском павильоне на ВДНХ почтили память павших во Второй Мировой

В азербайджанском павильоне на ВДНХ почтили память павших во Второй Мировой В Москве в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ состоялась церемония возложения цветов к символическому вечному огню
Внешняя политика
9 мая 2021 г. 16:16
В азербайджанском павильоне на ВДНХ почтили память павших во Второй Мировой
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В Москве в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ состоялась церемония возложения цветов к символическому вечному огню в память о воинах, павших во Второй Мировой войне.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступило руководство азербайджанского павильона.

Гостям была продемонстрирована выставка архивных фотографий, посвящённых вкладу Азербайджана в победу над фашизмом.

В течение всего дня посетители могут посмотреть фильмы производства азербайджанских киностудий.

Для взрослых и детей проведена викторина на тему Второй Мировой войны.

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Версия на английском языке ФотоFighters who died in World War II commemorated in Azerbaijan's VDNkh pavillion

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