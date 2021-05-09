В азербайджанском павильоне на ВДНХ почтили память павших во Второй Мировой

В Москве в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ состоялась церемония возложения цветов к символическому вечному огню

В Москве в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ состоялась церемония возложения цветов к символическому вечному огню в память о воинах, павших во Второй Мировой войне.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступило руководство азербайджанского павильона.

Гостям была продемонстрирована выставка архивных фотографий, посвящённых вкладу Азербайджана в победу над фашизмом.

В течение всего дня посетители могут посмотреть фильмы производства азербайджанских киностудий.

Для взрослых и детей проведена викторина на тему Второй Мировой войны.