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В Москве началось заседание СМИД СНГ

В Москве началось заседание СМИД СНГ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 13:03
В Москве началось заседание СМИД СНГ

В Москве началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщает российское бюро Report, Азербайджан на заседании представляет глава МИД Джейхун Байрамов.

В ходе заседания запланировано выступление Джейхуна Байрамова и его участие во встречах на высоком уровне.

Перед началом министры сделали совместное фото, после чего стартовало заседание в узком составе в закрытом для прессы режиме.

В 14:00 по бакинскому времени состоится пленарное заседание, а после него — совместная пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.

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Версия на английском языке ФотоMeeting of CIS Foreign Ministers' Council commences in Moscow
Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada MDB XİN rəhbərlərinin Şurasının iclası başlayıb - VİDEO

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