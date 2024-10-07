В Москве началось заседание СМИД СНГ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

В Москве началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщает российское бюро Report, Азербайджан на заседании представляет глава МИД Джейхун Байрамов.

В ходе заседания запланировано выступление Джейхуна Байрамова и его участие во встречах на высоком уровне.

Перед началом министры сделали совместное фото, после чего стартовало заседание в узком составе в закрытом для прессы режиме.

В 14:00 по бакинскому времени состоится пленарное заседание, а после него — совместная пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.