В Москве началась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств

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Москва. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Москве началось Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщает российское бюро Report, встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана проходит в седьмой раз.

На заседании принимает участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В ходе него состоится обмен мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам. Главной задачей совещания является подготовка к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту.

По итогам переговоров пройдет пресс-конференция.