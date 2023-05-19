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В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России

В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России В Москве началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 12:07
В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России

В Москве началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Доме приемов МИД России.

18 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В рамках визита состоится очередной раунд переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

На сегодня в Москве также запланирована встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin görüşü başlayıb

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