В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России

В Москве началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Доме приемов МИД России.
18 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В рамках визита состоится очередной раунд переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
На сегодня в Москве также запланирована встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.