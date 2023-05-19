В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и России

В Москве началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Москве началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Доме приемов МИД России.

18 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В рамках визита состоится очередной раунд переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

На сегодня в Москве также запланирована встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.