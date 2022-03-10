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В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев

В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев На сегодняшний день организовано 12 чартерных рейсов для граждан Азербайджана, а также большое количество автобусных рейсов из Украины в Бухарест и Яссы (Румыния), и Катовице (Польша). В общей сложности в Азербайджан было эвакуировано более 5 000 граждан
Внешняя политика
10 марта 2022 г. 11:49
В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев

На сегодняшний день организовано 12 чартерных рейсов для граждан Азербайджана, а также большое количество автобусных рейсов из Украины в Бухарест и Яссы (Румыния), и Катовице (Польша). В общей сложности в Азербайджан было эвакуировано более 5 000 граждан и членов их семей.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

По поручению президента Азербайджана для планомерного и упорядоченного проведения процесса эвакуации, а также оказания помощи гражданам на месте, в Кишинев была направлена группа сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы в составе 17 человек.

Начал работу временный координационный центр, состоящий из представителей вышеуказанных государственных ведомств и посольства Азербайджана в Молдове.

Координационный центр составляет списки граждан Азербайджана, пересекших границу Украины и направившихся в различные районы Молдовы, основной приоритет в процессе эвакуации отдается детям, женщинам, пожилым людям и инвалидам.

По распоряжению президента Ильхама Алиева, следующий такой координационный штаб будет создан в Польше. С этой целью 9 марта в Варшаву и Катовице была направлена делегация представителей этих организаций.

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Версия на английском языке Special team sent to Moldova to evacuate Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlıların təxliyəsi üçün Moldovaya xüsusi heyət göndərilib

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