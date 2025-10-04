Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В ММ женщины-лидеры тюркоязычных стран обсудили углубление сотрудничества

    Внешняя политика
    • 04 октября, 2025
    • 14:44
    В ММ женщины-лидеры тюркоязычных стран обсудили углубление сотрудничества

    В комитете Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям состоялась встреча с женщинами-лидерами тюркоязычных стран и общин.

    Как сообщает Report, во встрече приняли участие председатель "UMAY ANA - Союз женщин тюркского мира" Муалла Уйду Юджель, руководитель Отдела исследований и специализации государственного права Академии наук Кыргызстана Турдукан Жумабекова, проректор Южно-Казахстанского педагогического университета Баршагуль Исабек и др.

    В ходе обсуждений была подчеркнута важность сотрудничества между женщинами-лидерами тюркоязычных стран. Было отмечено, что общественные объединения, особенно женские организации, играют важную роль в интеграции общества, просвещении и укреплении солидарности.

    Было отмечено, что Азербайджан всегда открыт для международного сотрудничества женщин, новых инициатив и совместных проектов.

    Участники встречи подчеркнули значимость расширения связей между женскими организациями тюркоязычных государств. Они обсудили возможность более активного обмена опытом и усиления взаимной поддержки.

    На мероприятии также присутствовали председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа, депутаты Милли Меджлиса Сахиб Алыев, Сабина Салманова и Гюнай Агамалы.

    Милли Меджлис тюркоязычные страны
    Фото
    Milli Məclisdə türkdilli ölkələrin qadın liderləri əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

    Последние новости

    15:13

    Азербайджан сократил расходы на импорт электротоваров из Турции почти на 21%

    Энергетика
    15:09

    Украинский спецназ атаковал корабль-носитель ракет "Град"

    Другие страны
    14:59

    В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГ

    Индивидуальные
    14:55

    В Тбилиси семья из трех человек погибла после падения с 22-го этажа

    В регионе
    14:50

    III Игры СНГ: Мужская сборная Азербайджана по фехтованию завоевала бронзовую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    14:46

    Полиция Мюнхена выясняет происхождение дронов над аэропортом - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:44
    Фото

    В ММ женщины-лидеры тюркоязычных стран обсудили углубление сотрудничества

    Внешняя политика
    14:37

    В Казахстане солдат Нацгвардии выжил, спрыгнув с третьего этажа здания воинской части

    В регионе
    14:36

    В Украине около 30 человек пострадали из-за удара РФ по пассажирскому поезду - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей