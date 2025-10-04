В ММ женщины-лидеры тюркоязычных стран обсудили углубление сотрудничества

В комитете Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям состоялась встреча с женщинами-лидерами тюркоязычных стран и общин.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие председатель "UMAY ANA - Союз женщин тюркского мира" Муалла Уйду Юджель, руководитель Отдела исследований и специализации государственного права Академии наук Кыргызстана Турдукан Жумабекова, проректор Южно-Казахстанского педагогического университета Баршагуль Исабек и др.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность сотрудничества между женщинами-лидерами тюркоязычных стран. Было отмечено, что общественные объединения, особенно женские организации, играют важную роль в интеграции общества, просвещении и укреплении солидарности.

Было отмечено, что Азербайджан всегда открыт для международного сотрудничества женщин, новых инициатив и совместных проектов.

Участники встречи подчеркнули значимость расширения связей между женскими организациями тюркоязычных государств. Они обсудили возможность более активного обмена опытом и усиления взаимной поддержки.

На мероприятии также присутствовали председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа, депутаты Милли Меджлиса Сахиб Алыев, Сабина Салманова и Гюнай Агамалы.