​В Минске пройдет заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ

15 мая, 2015 07:58

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ 20-21 мая в Минске пройдет 62-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств- участников Содружества. Как передает Report, об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. Согласно информации, мероприятие пройдет в отеле "Ренессанс Минск". Белорусская железная дорога выступает организатором проведения 62-го заседания Совета. Делегацию Белорусской железной дороги возглавит Начальник дороги Владимир Михайлович Морозов. В заседании примут участие председатель Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Петр Григорьевич Кучеренко, члены Совета — руководители железнодорожных администраций Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины. В заседании планируется участие Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Николаевича Лебедева.