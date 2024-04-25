В МИД РФ прокомментировали антироссийскую риторику спикера парламента Армении

Армянским парламентариям было направлено обращение с просьбой дать принципиальную оценку откровенно антироссийским выпадам спикера парламента Армении Алена Симоняна.

Армянским парламентариям было направлено обращение с просьбой дать принципиальную оценку откровенно антироссийским выпадам спикера парламента Армении Алена Симоняна.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru о том, как в Москве оценивают перемену в риторике Еревана по поводу украинского конфликта.

Захарова отметила, что председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным были сделаны заявления в этой связи.

"Мы полностью солидарны с этими оценками, которые были изложены нашими коллегами", - сказала она.