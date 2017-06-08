В МИД прошел семинар, посвященный общественно-политической деятельности Азиза Алиева

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Руководствуясь распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о проведении 120-летнего юбилея видного государственного и научного деятеля Азербайджана Азиза Алиева, 8 июня этого года в министерстве иностранных дел прошел семинар, посвященный общественно-политической деятельности Азиза Алиева.

Как сообщили Report в МИД, открыв мероприятие вступительным словом, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров затронул эффективную деятельность Азиза Алиева в усовершенствовании госуправления, вклад, внесенный им в формирование системы здравоохранения и медицинского образования в республике.

Министр также коснулся работ, проведенных Азизом Алиевым в годы Второй мировой войны, а также неоценимых заслуг в деле укрепления дружеских и добрососедских отношений между азербайджанским и дагестанским народами.

Выступившие специалисты Института истории Национальной академии наук Азербайджана и Азербайджанского государственного педагогического университета коснулись деятельности Азиза Алиева в различные периоды, охарактеризовали его как видного политического деятеля, талантливого организатора и искусного дипломата.

Выступивший от имени семьи Азиза Алиева академик Джамиль Алиев выразил министру Эльмару Мамедъярову признательность за организацию мероприятия и одобрил выступления ораторов.

Семинар продолжил работу докладами и обсуждениями.

На мероприятии приняли участие сотрудники МИД, исследователи и представители общественности.